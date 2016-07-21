Сегодня сборная Англии получит нового главного тренера - СМИ
Британскую команду возглавит тренер "Сандерленда" Сэм Аллардайс.
Новым главным тренером сборной Англии может быть назначен Сэм Аллардайс. Официальное заявление по этому поводу ожидается от Футбольной ассоциации (ФА) уже сегодня, сообщает Sky Sports.
61-летний специалист ныне является тренером "Сандерленда". Клуб, который в минувшем сезоне благодаря Аллардайсу спасся от вылета из Премьер-лиге, не возражает против переговоров тренера с ФА.
Напомним, ранее ФА рассматривала ряд английский и зарубежных тренеров на позицию нового наставника сборной. Среди них Гарет Саутгейт, Гленн Ходдл, Арсен Венгер, Славен Билич и другие. Большинство специалистов отказались от данной возможности, от иных отказались в ФА.
Сэм Аллардайс стал известен благодаря своей работе с "Болтоном" в середине прошлого десятилетия. Позже он возглавлял "Ньюкасл", "Блэкберн" "Вест Хэм", заработав себе репутацию одного из лучших английских тренеров.
Как сообщал УНИАН, предыдущий тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку после сенсационного вылета команды от сборной Исландии на Евро-2016.