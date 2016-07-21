Сегодня сборная Англии получит нового главного тренера - СМИ

Новым главным тренером сборной Англии может быть назначен Сэм Аллардайс. Официальное заявление по этому поводу ожидается от Футбольной ассоциации (ФА) уже сегодня, сообщает Sky Sports.

61-летний специалист ныне является тренером "Сандерленда". Клуб, который в минувшем сезоне благодаря Аллардайсу спасся от вылета из Премьер-лиге, не возражает против переговоров тренера с ФА.

Напомним, ранее ФА рассматривала ряд английский и зарубежных тренеров на позицию нового наставника сборной. Среди них Гарет Саутгейт, Гленн Ходдл, Арсен Венгер, Славен Билич и другие. Большинство специалистов отказались от данной возможности, от иных отказались в ФА.

Сэм Аллардайс стал известен благодаря своей работе с "Болтоном" в середине прошлого десятилетия. Позже он возглавлял "Ньюкасл", "Блэкберн" "Вест Хэм", заработав себе репутацию одного из лучших английских тренеров.

Как сообщал УНИАН, предыдущий тренер сборной Англии Рой Ходжсон подал в отставку после сенсационного вылета команды от сборной Исландии на Евро-2016.