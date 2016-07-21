Донецкий "Шахтер" представил новую выездную форму (фото)

Донецкий "Шахтер" представил новый комплект выездной формы на сезон 2016/17, сообщает официальный сайт клуба.

В гостевых матчах "горняки" будут играть в белых футболках с V-образным вырезом воротника и черной полоской на спине. Рукава и плечи – оранжевые. По бокам по всей длине как футболок, так и шорт – черные полосы. Гетры – белого цвета с оранжевой линейной графикой.

Читайте такжеСрна: "Рады, что получили в команду такого специалиста, как Фонсека""В выездном варианте формы "Шахтера" использована терморегулирующая технология Nike Dri-Fit, которая значительно улучшает испарение и охлаждение. Лазерная перфорация в вентиляционных зонах увеличивает циркуляцию воздуха и способствует регуляции температуры тела игрока. Футболка изготовлена из сетчатой ткани", - говорится в сообщении.

Впервые "Шахтер" сыграет в новой гостевой форме 30 июля в Одессе в матче против одесского "Черноморца".

Как сообщал УНИАН, футболисты "Шахтер" Ярослав Ракицкий и Александр Кучер могут потерять место в основе команды после прихода на тренерский пост тренера Пауло Фонсеки.