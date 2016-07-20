Зинченко дебютировал за "Манчестер Сити" в матче с "Баварией"

Украинский полузащитник Александр Зинченко дебютировал в составе "Манчестер Сити" в товарищеском матче против мюнхенской "Баварии".

Игра состоялась на стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч во встрече на 76-й минуте забил Эрдаль Озтюрк.

Читайте такжеЗинченко попал в состав "Манчестер Сити" на турне по Германии и КитаюЗинченко вышел на поле в стартовом составе и активно провел первый тайм. Официальный сайт "Манчестер Сити" подчеркнул его работоспособность и участие в прессинге "баварской" защиты.

Также отметим, что данная игра стала первой для тренеров Хосепа Гвардиолы во главе "Манчестер Сити" и Карло Анчелотти у руля "Баварии".

Как сообщал УНИАН, 19-летний Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в течение нынешнего межсезонья из российской "Уфы". Сумму трансфера клубы не озвучивали, однако СМИ считают, что она могла составить около 5 миллионов евро.

После перехода российские СМИ заявляли, что Зинченко проведет с "Манчестер Сити" подготовку к сезону, после чего направится на условиях аренды в голландский "ПСВ" или шотландский "Селтик". Агент Зинченко опроверг данную информацию и заявил, что его клиент намерен бороться за место в основном составе команды уже с сезона 2016/17.