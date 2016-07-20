Украинец Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч с "Баварией"

Игрок сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в стартовый состав своей команды на товарищеский матч против немецкой "Баварии" (Мюнхен), сообщается в официальном Twitter "Мансити".

Игра проходит сегодня на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Также в стартовый состав «Манчестер Сити» на этот матч попали вратарь Кабальеро, а также полевые игроки Маффео, Адарабиойо, Коларов, Ангелино, Фернандо, Фернандиньо, Баркер, Ихеаначо и Навас.

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Матч с "Баварией", бывшим клубом тренера Гвардиолы, проходит в рамках подготовки к новому европейскому футбольному сезону.

Как сообщал УНИАН, Зинченко перешел из российской "Уфы" в английский "Манчестер Сити" в нынешнее летнее межсезонье, по окончании Евро-2016.