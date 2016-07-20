Запорожский "Металлург" проиграл в первом матче после возрождения в Кубке Украины

Состоялись матчи 1/64 финала Кубка Украины, где, в частности, запорожский "Металлург" принимал на своем поле одесскую "Жемчжину" и уступил со счето 1:2, сообщается на страничке команды ВКонтакте.

Это была первая игра запорожской команды после того, как клуб прекратил существование полгода назад, в зимнее межсезонье 2015/16, снявшись с соревнований Премьер-лиги.

По ходу игры запорожцы уступали команде Второй лиги со счетом 0:2, но благодаря голу Артура Каськова сумели сократить отставание в счете до минимума. Тем не менее, матч, а вместе с ней и путевку в 1/32 финала, "Металлург" проиграл.

Стоит отметить, что запорожская команда на сезон 2016/17 также заявилась во Вторую лигу чемпионата Украины по футболу.

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В других матчах дня "Нива" (Винница) обыграла "Подолье" - 3:1, "Агробизнес ТСК" (Ромны) обыграл "Никополь" - 3:1, а "Горняк" из Сосновки уступил на своем поле "Руху" (Винники) со счетом 0:3.

Матч киевского "Арсенал" и "Балканы" не состоялся, так как столичная команда до сих пор не решила все свои финансовые проблемы и не приступила к подготовке к сезону после летнего перерыва. "Арсеналу" засчитано техническое поражение и в следующий круг вышли "Балканы".

Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 10 августа.