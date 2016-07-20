УЕФА назвал пять лучших матчей Евро-2016

Эксперты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опеределили пятерку самых лучших матчей чемпионата Европы по футболу, завершившегося 10 дней назад во Франции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первое место в этом своеобразном хит-параде занял матч группового этапа Венгрия - Португалия, завершившийся вничью, 3:3. В этом матче было все: фактор шока, игра на встречных курсах и великолепные голы. Все началось с Золтана Геро, поразившего ворота ударом с полулета. Незадолго до перерыва Нани восстановил равновесие, но в самом начале второго тайма Болаж Джуджак снова вывел венгров вперед. Чуть позже Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим в финальных стадиях четырех Евро. Знаковый гол форвард забил пяткой. Но и это было не все. Джуджак сделал счет 3:2, и снова на помощь португальцам пришел Роналду, добывший важную ничью. Благодаря заработанному очку сборная Португалии наряду с венграми пробилась в 1/8 финала. Остальное, как говорится, уже история.

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На 2-е место было поставлено противостояние Италия - Испания (2:0), где победители киевского финала Евро-2012 сложили с себя полномочия действующих чемпионов Европы.

На 3-м месте оказался сенсационный матч плей-офф Уэльс - Бельгия (3:1).

Замкнули пятерку лучших игры Германия - Италия (1:1, 6:5 по пенальти) и Франция - Исландия (5:2).

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 проходил с 10 июня по 10 июля в 10 городах Франции. Турнир закончился победой сборной Португалии над командой Франции в финальном матче со счетом 1:0.