Тренер чемпионов Евро сборной Португалии продлил контракт на 4 года

Главный тренер национальной сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на Евро-2016, будет тренировать команду до 2020 года, сообщается в Twitter команды.

Сантуш будет руководить командой в квалификации ЧМ-2018, финальном раунде турнира (если команда попадет на чемпионат мира) и отборочном турнире Евро-2020.

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Сантуш возглавил сборную Португалии 23 сентября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 10 июля сборная Португалии, под его руководством, впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале хозяев турнира сборную Франции.