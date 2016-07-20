Срна: "Рады, что получили в команду такого специалиста, как Фонсека"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна считает, что команде повезло заполучить Пауло Фонсеку в качестве нового главного тренера. Об этом он сказал во время открытой тренировки "горняков", сообщает Xsport.ua.

"В футболе есть только один язык. Просто одни тренеры работают по одним схемам, другие – по другим. Мирча Луческу – легенда "Шахтера". За 12 лет он сделал очень много для нашего клуба. Однако нам нужно научиться жить без него. Я ему пожелал удачи в "Зените". Даже не сомневаюсь, у него там будут хорошие результаты.

У нас есть другая дорога. Молодой, амбициозный, хороший тренер, который показал себя и в "Браге", и в "Порту", и в "Пасуш де Феррейра". Паулу Фонсека заслуживает уважения, заслуживает быть тренером "Шахтера". Рады, что получили такого специалиста в команду", - заявил Срна.

Читайте такжеФутболисты Ракицкий и Кучер могут потерять место в основе "Шахтера" при тренере ФонсекеПри этом хорватский футболист добавил, что в наступающем сезоне уровень чемпионата Украины должен вырасти.

"Если смотреть на ситуацию в Украине, то, я думаю, будет хороший чемпионат. Будет больше поединков с "Динамо", "Днепром", "Ворсклой", "Зарей", поэтому уровень должен стать выше. Но наша задача – тренироваться, играть и побеждать", - подчеркнул капитан "горняков".

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" проиграл в матче за Суперкубок Украины киевскому "Динамо". Это была первая официальная игра донецкой команды под руководством Пауло Фонсеки.