Зинченко попал в состав "Манчестер Сити" на турне по Германии и Китаю

Атакующий полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в список игроков английского "Манчестер Сити", которые отправятся в предсезонное турне по Германии и Китаю. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Во время турне "Сити" проведет товарищеские встречи с мюнхенской "Баварией", дортмундской "Боруссией" и "Манчестер Юнайтед". В одной из этих игр Зинченко сможет дебютировать в футболке английского клуба.

Отметим, что кроме Зинченко в состав "Манчестер Сити" попал ряд игроков молодежной команды клуба. Вместе с тем, в Германию и Китай не поедут несколько футболистов, принимаших участие в Евро-2016. Им предоставлен отдых.

Читайте такжеЗинченко: "Манчестер Сити" - один из лучших клубов мира, очень рад что я здесь"Как сообщал УНИАН, 19-летний Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в течение нынешнего межсезонья из российской "Уфы". Сумму трансфера клубы не озвучивали, однако СМИ считают, что она могла составить около 5 миллионов евро.

После перехода российские СМИ заявляли, что Зинченко проведет с "Манчестер Сити" подготовку к сезону, после чего направится на условиях аренды в голландский "ПСВ" или шотландский "Селтик". Агент Зинченко опроверг данную информацию и заявил, что его клиент намерен бороться за место в основном составе команды уже с сезона 2016/17.