В России могут урезать бюджет на подготовку к ЧМ-2018 по футболу

Министерство финансов РФ предложит в 2017 году сократить финансирование подготовки к чемпионату мира по футболу, который должен в 2018 году пройти в России. Об этом сообщает Газета.ru.

Минфином предлагается перевести в "лист ожидания" 15 миллиардов рублей расходов, которые по программе определены на ЧМ-2018. Официально предложение будет озвучено сегодня на бюджетном совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Среди прочего Минфин предлагает сэкономить 3 миллиарда рублей на строительстве стадионов. В частности, до стадиона в Калининграде могут не довести 830,4 миллиона.

Читайте такжеМОК предложил международным федерациям не отдавать право проведения крупных турниров РоссииСогласно федеральному бюджету, общая стоимость ЧМ-2018 составляет 166,8 миллиардов рублей в 2013–2018 годах. Пик финансирования должен прийтись именно на 2017 год (на мероприятия до вычетов запланировано 63 миллиардов рублей).

Еще одной статьей для оптимизации расходов могут в 2017 году стать тренировочные площадки, строительство и реконструкцию которых предлагают недофинансировать на 11,8 млрд руб.

Сокращение расходов Минспорту предписано и на подготовку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. На 2017 год в "лист ожидания" поставлены 3,2 млрд рублей на эти цели. Вопрос уже рассматривался на согласительном совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, но противоречия окончательно решены не были.

Как сообщал УНИАН, Международная федерация футбола (ФИФА) начала проверку министра спорта РФ Виталия Мутко из-за его причастности к допинговому скандалу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.