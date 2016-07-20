В России могут урезать бюджет на подготовку к ЧМ-2018 по футболу
Министерство финансов РФ предлагает сократить финансирование чемпионата мира на 15 миллиардов рублей.
Министерство финансов РФ предложит в 2017 году сократить финансирование подготовки к чемпионату мира по футболу, который должен в 2018 году пройти в России. Об этом сообщает Газета.ru.
Минфином предлагается перевести в "лист ожидания" 15 миллиардов рублей расходов, которые по программе определены на ЧМ-2018. Официально предложение будет озвучено сегодня на бюджетном совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Среди прочего Минфин предлагает сэкономить 3 миллиарда рублей на строительстве стадионов. В частности, до стадиона в Калининграде могут не довести 830,4 миллиона.
Читайте такжеМОК предложил международным федерациям не отдавать право проведения крупных турниров РоссииСогласно федеральному бюджету, общая стоимость ЧМ-2018 составляет 166,8 миллиардов рублей в 2013–2018 годах. Пик финансирования должен прийтись именно на 2017 год (на мероприятия до вычетов запланировано 63 миллиардов рублей).
Еще одной статьей для оптимизации расходов могут в 2017 году стать тренировочные площадки, строительство и реконструкцию которых предлагают недофинансировать на 11,8 млрд руб.
Сокращение расходов Минспорту предписано и на подготовку XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. На 2017 год в "лист ожидания" поставлены 3,2 млрд рублей на эти цели. Вопрос уже рассматривался на согласительном совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, но противоречия окончательно решены не были.
Как сообщал УНИАН, Международная федерация футбола (ФИФА) начала проверку министра спорта РФ Виталия Мутко из-за его причастности к допинговому скандалу на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.