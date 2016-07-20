Футболисты Ракицкий и Кучер могут потерять место в основе "Шахтера" при тренере Фонсеке

Защитники донецкого "Шахтера" Иван Ордец и Сергей Кривцов, которые были резервистами в минувшем сезоне, имеют шансы выиграть конкуренцию за место в основе "оранжево-черных". Об этом во время открытой тренировки "Шахтера" сказал португальский наставник команды Пауло Фонсека, сообщает Xsport.ua.

"Я не обращаю внимания на имена игроков. Я продолжаю доверять Ордецу и Кривцову и считаю, что они нормально сыграли против "Динамо".

Состав на матч первого тура против "Зирки" пока не определен. Но я не думаю, что он претерпит сильного изменения по сравнению с тем, который Читайте такжеФонсека: "Шахтер" пока что не думает кого-то приобретать"был в Одессе против "Динамо", - сказал Фонсека.

Напомним, в минувшем сезоне пару основных центральных защитников "Шахтера" составляли Ярослав Ракицкий и Александр Кучер. Во время матча за Суперкубок Украины против киевского "Динамо" Ракицкий оказался вне заявки команды, а Кучер всю игру просидел на скамейке запасных.

Ранее сестра Ракицкого Дарья на своей странице в Facebook заявила, что "португалец будет убивать донбасский клуб".

Напомним, что матч первого тура чемпионата Украины 2016/17 "Шахтер" - "Зирка" состоится 22 июля.