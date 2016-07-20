Гол Коноплянки помог "Севилье" выиграть Евроамериканский Суперкубок (видео)
11:16, 20 июля 2016Футбол
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В финале товарищеского турнира в Орландо испанская команда обыграла колумбийский "Санта-Фе".
Коноплянка помог "Севилье" выиграть трофей в США / sevillafc.es
Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка помог своей команде выиграть товарищеский турнир Евроамериканский Суперкубок, сообщает официальный сайт клуба.
На 19-й минуте финального матча с колумбийским "Санта-Фе" украинец открыл счет в матче дальним ударом, а через еще две минуты отдал результативную передачу на Кевина Гамейро. Поединок завершился со счетом 2:1.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче турнира против аргентинского "Ривер Плейт" Коноплянке также удалось поразить ворота противника.
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