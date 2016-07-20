Гол Коноплянки помог "Севилье" выиграть Евроамериканский Суперкубок (видео)

Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка помог своей команде выиграть товарищеский турнир Евроамериканский Суперкубок, сообщает официальный сайт клуба.

На 19-й минуте финального матча с колумбийским "Санта-Фе" украинец открыл счет в матче дальним ударом, а через еще две минуты отдал результативную передачу на Кевина Гамейро. Поединок завершился со счетом 2:1.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче турнира против аргентинского "Ривер Плейт" Коноплянке также удалось поразить ворота противника.