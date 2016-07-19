ФИФА начала проверку Мутко из-за массового допинга в российском спорте

Комиссия по этике Международной федерации футбола (ФИФА) начала проверку в отношении члена исполкома этой организации, министра спорта России Виталия Мутко. Поводом стали обвинения, выдвинутые против Мутко в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, сообщает ВВС.

"Следственная палата комиссии по этике ФИФА приняла к сведению публикацию доклада и тщательно его изучит. Если в докладе содержатся нарушения Кодекса этики ФИФА, следственная палата примет уместные меры и проинформирует об этом соответствующим образом", - говорится в заявлении комиссии.

В докладе говорится, что власти России поощряли применение допинга на государственном уровне: министерство спорта контролировало и проводило манипуляции с результатами анализов спортсменов и обменивало их при активном участии и с помощью ФСБ и Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России в Москве и Сочи.

Мутко, в отличие от своего заместителя Юрия Нагорных, не попал в число должностных лиц, которые были временно отстранены от занимаемых должностей после публикации доклада, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте такжеWADA призвала FIFA внимательно прочитать доклад о допинге в сборной России

Накануне Путин заявил, что отстранение до полного завершения расследования коснется должностных лиц, которые названы в докладе комиссии ВАДА как прямые исполнители манипуляций с допингом.

"Мутко не упоминается в докладе WADA как прямой исполнитель тех действий, в которых подозреваются упомянутые люди", - сказал Песков журналистам.

Решение МОК по поводуучастия сборной России на ОИ-2016 будет принято в ближайшие выходные.