Экс-футболист мадридского "Реала" признался в алкоголизме

Бывший защитник мадридского "Реала", римской "Ромы" и сборной Бразилии Сисиньо признался, что несколько лет назад серьезно страдал от алкоголизма. Об этом сообщает Goal.com.

"Я не могу довольствоваться одним или двумя стаканами. Я должен пить, пока не свалюсь с ног. Меня предупреждали, что если я так и буду продолжать, то умру. Однажды я выпил 18 коктейлей и 14 кружек пива, а потом встретился с Иисусом", - рассказал 35-летний футболист в интервью ESPN Brazil.

Футболист рассказал о ситуации психологам бразильского клуба "Сан-Паулу", которые пытались помочь ему отказаться от алкоголя. Но борьбу с алкоголизом Сисиньо выиграл только после встречи со своей нынешней женой в Риме.

"Доктора "Сан-Паулу" говорили мне, что нужно пройти лечение, но я не хотел прекращать пить. Так продолжалось до тех пор, пока я по просьбе Луиса Энрике (нынешний тренер "Барселоны" - прим.ред.) не вернулся в Рим и не встретил свою будущую жену, которая показала мне другую сторону жизни", - рассказал футболист.

Ранее Сисиньо считался одним самых талантливых крайних защитников в мире. В 2006 году он стал игроком мадридского "Реала", но закрепиться в "Королевском клубе" не смог. В 2007-2012 годах футболист находился на контракте в римской "Роме", но неоднократно сдавался в аренду - в "Сан-Паулу" и испанский "Вильярреал". В этих клубах Сисиньо проявить себя с лучшей стороны также не смог.

Последние три сезона он отыграл в турецком "Сивасспоре", а сейчас находится в статусе свободного агента.