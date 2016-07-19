FIFA запросит у WADA всю информацию о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (FIFA) запросит у Всемирного антидопингового агентства (WADA) всю информацию о применении допинга в российском футболе. Об этом заявили в футбольный организации, сообщает "Спорт-Экспресс".

Читайте такжеWADA призвала спортивное сообщество исключить сборную России с Олимпиады-2016"FIFA признает рекомендации, данные сегодня Всемирным антидопинговым агентством. Комитет по этике является независимым органом FIFA, и только он может решить, какие действия предпринять по этому вопросу.

В свою очередь, FIFA запросит у WADA всю информацию, касающуюся отдельных случаев применения допинга в российском футболе, на которые ссылается в докладе [Ричард] Макларен. Как только FIFA получит эти данные, будут сделаны следующие соответствующие шаги", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера WADA порекомендовала комитету по этике FIFA внимательно отнестись к докладу Ричарда Макларена об использовании допинга в олимпийской сборной России, учитывая тот факт, что один из фигурантов скандала - министр спорта РФ Виталий Мутко - входит в руководящий состав FIFA.

Также напомним, что в России должен пройти чемпионат мира по футболу 2018 года.