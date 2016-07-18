Шевченко: "Пост главного тренера сборной Украины мне предлагали еще в 2012 году"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко мог возглавить национальную команду еще в октябре 2012 года. Об этом он сказал в интервью французскому изданию lequipe.fr.

По словам Шевченко, тогда он отказался от предложения, поскольку устал от футбола. Кроме того, он чувствовал необходимость вникнуть в новую для себя профессию.

"Я хотел собрать некоторый опыт прежде, чем возглавлять команду. Работа помощником наставника сборной Украины на Евро-2016 - это хороший опыт", - сказал специалист.

Как сообщал УНИАН, 15 июля Андрей Шевченко был представлен в качестве нового главного тренера сборной Украины. После представления он отказался отвечать на вопросы украинских журналистов.

Читайте такжеШевченко единогласно избрали главным тренером сборной Украины по футболуТакже напомним, что в осенью 2012 года главный тренер сборной Украины Олег Блохин неожиданно возглавил киевское "Динамо", а спустя некоторое время был госпитализирован с гипертоничным кризом. Функции наставника сборной принял на себя Андрей Баль.

В декабре того же года новым главным тренером национальной команды стал Михаил Фоменко, который проработал на этой должности до окончания выступления на Евро-2016.