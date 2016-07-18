Мадридский "Реал" готов побить новый трансферный рекорд при покупке Погба

Мадридский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника туринского "Ювентуса" и сборной Франции Поля Погба, сообщает испанское издание As.

Действующие обладатели Кубка чемпионов уже вступили в переговоры с агентом футболиста Мино Райолой. "Реал" попросил представителя футболиста проявить терпение, чтобы клуб мог досконально изучить собственную возможность потратить большую сумму денег.

Отмечается, что "Ювентус" оценивает Погба в 120 миллионов евро. Если данный переход осуществится, он может побить трансферный рекорд Читайте такжеРеал Мадрид на родном стадионе отпраздновал победу в ЛЧ (фото)мирового футбола.

На данный момент максимальной суммой, которую клуб когда-либо платил за футболиста, были 100 миллионов евро. Эти деньги два года назад выложил "Реал" за валлийского полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Гарета Бэйла.

Напомним, в приобретении Погба также заинтересован "Манчестер Юнайтед" - клуб, в котором француз начинал профессиональную карьеру.