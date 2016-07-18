Роналду, Месси и Бэйл попали в число претендентов на награду лучшему игроку сезона 2015/16

УЕФА опубликовал список десяти претендентов на награду лучшему игроку сезона 2015/16. Список футболистов находится на официальном сайте организации.

По итогам голосования журналистов из всех стран-членов УЕФА в список десяти номинантов попали следующие игроки:

Читайте такжеРоналду отдал призовые за победу на Евро-2016 в фонд борьбы с детским ракомГарет Бэйл ("Реал", Уэльс), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Франция), Тони Кроос ("Реал", Германия), Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Томас Мюллер ("Бавария", Германия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Пепе ("Реал", Португалия), Криштиану Роналду ("Реал", Португалия), Луис Суарес ("Барселона", Уругвай).

Эти десять номинантов вышли во второй этап голосования. Обладатель приза будет назван 25 августа в Монако.

Как сообщал УНИАН, лучшим футболистом Евро-2016 был признан форвард сборной Франции Антуан Гризманн.