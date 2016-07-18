Зидан включил в состав мадридского "Реала" двух своих сыновей

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан включил своих сыновей в состав команды, которая отправилась в Канаду для подготовки к следующему сезону. Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Отмечается, что составе мадридцев нет футболистов, которые принимали участие в Евро-2016 за исключением хорвата Матео Ковачича, вылетевшего с турнира со своей сборной на стадии 1/8 финала.

Читайте такжеЗидан о победе в Лиге чемпионов: "Я счастлив. Всегда мечтал об этом трофее"Освободившиеся места тренерский штаб заполнил резервистами, среди которых оказались 18-летний вратарь Лука Зидан и 21-летний полузащитник Энцо Зидан.

В Северной Америке в рамках предсезонного турнира Реал встретится с парижским "ПСЖ", лондонским "Челси" и мюнхенской "Баварией".

Как сообщал УНИАН, в минувшем сезоне Зинедин Зидан привел "Реал" к 11-й в истории клуба победе в Лиге чемпионов.