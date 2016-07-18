Милевский и еще два украинца могут продолжить карьеру в Иране

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский может продолжить карьеру в иранском "Персеполисе", сообщает Sport Arena, ссылаясь на информацию от агента футболиста Александра Панкова.

Иранская команда, которая сейчас проводит сборы в Киеве на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе, выразила заинтересованность в подписании контракта с 31-летним нападающим.

Читайте такжеСуркис: "Если бы знал, что все так сложится с Милевским, в команде его бы не было" (видео)Примечательно, что в составе "Персеполиса" тренируются два украинца - 30-летние Алексей Полянский и Владимир Приемов. В минувшем сезоне они выступали за харьковский "Металлист".

Ранее Полянский защищал цвета таких клубов, как "Шахтер" (Донецк), "Ильичевец" (Мариуполь), "Заря" (Луганск) и "Говерла" (Ужгород), а Приемов играл за донецкий и запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и криворожский "Кривбасс".

Милевский заканчивал минувший сезон в составе румынской "Конкордии".

Отметим, что по итогам минувшего сезона "Персеполис" был близок к очередному чемпионскому титулу, уступив борьбу за первое место в чемпионате Ирана лишь по разнице забитых и пропущенных голов. В следующем году команда будет выступать в азиатской Лиге чемпионов.

Главным тренером "Персеполиса" является 62-летний хорватский специалист Бранко Иванович, который известен по работе с немецким "Ганновером", загребским "Динамо" и сборной Ирана.