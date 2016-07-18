Министр спорта РФ: "Сборной России по футболу нет, она распущена"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что сборная России по футболу распущена. Так чиновник прокомментировал петицию российских активистов с требованием расформировать команду после неудачного выступления на Евро-2016, сообщает life.ru.

"Сборной нет, она распущена", — заявил Мутко.

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 сборная России не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Команда сыграла вничью с Англией (1:1), а также уступила сборным Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3).

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Позже на сайте Change.org появилась петиция к президенту РФ Владимиру Путину, правительству страны и Государственной Думе с предложением расформировать сборную России. Данная петиция быстро стала самой популярной в истории международной онлайн-платформы, на данный момент под ней подписались более 900 тысяч человек.

Администрация Кремля переадресовала рассмотрение этой петиции Министерству спорта.