Коноплянка забил первый гол за "Севилью" при новом тренере (видео)
13:35, 17 июля 2016Футбол
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Испанская команда в товарищеском матче обыграла аргентинский "Ривер Плейт".
Коноплянка забил за "Севилью" / sevillafc.es
Украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка помог своей команде одержать победу в товарищеском матче над аргентинским "Ривер Плейт" со счетом 3:1.
Игра состоялась в городе Орландо, штат Флорида, США.
Коноплянка вышел на поле в перерыве матча при счете 1:0 в пользу своей команды и на 60-й минуте забил второй гол "Севильи". Кроме него в составе испанской команды отличились Кевин Гамейро и Стивен Нзонзи.
Отметим, что этот матч "Севильи" стал первым для нового тренера команды Хорхе Сампаоли.
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