Коноплянка забил первый гол за "Севилью" при новом тренере (видео)

Украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка помог своей команде одержать победу в товарищеском матче над аргентинским "Ривер Плейт" со счетом 3:1.

Игра состоялась в городе Орландо, штат Флорида, США.

Коноплянка вышел на поле в перерыве матча при счете 1:0 в пользу своей команды и на 60-й минуте забил второй гол "Севильи". Кроме него в составе испанской команды отличились Кевин Гамейро и Стивен Нзонзи.

Отметим, что этот матч "Севильи" стал первым для нового тренера команды Хорхе Сампаоли.