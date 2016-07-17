Сенсационный английский "Лестер" начал терять своих чемпионов

Футбольный клуб "Лестер Сити", сенсационно ставший в минувшем сезоне чемпионом Англии, продал своего основного опорного полузащитника Н'Голо Канте в лондонский "Челси". Об этом сообщает официальный сайт "Челси".

Сумма трансфера на называется, но ранее СМИ сообщали, что она может составить около 35 миллионов евро.

Вместе с тем, британский таблоид The Sun сообщает, что другой лидер "Лестера" Рияд Марез уже отказался продлевать контракт со своим бывшим клубом и ведет переговоры о заключении контракта с лондонским "Арсеналом". Также в услугах Мареза якобы заинтересованы в "Челси" и "Барселоне".

Напомним, Канте наряду с вратарем Каспером Шмайхелем, атакующим полузащитником Риядом Марезом и форвардом Джейми Варди считался лидером чемпионского "Лестера".

Читайте такжеЛидер "Лестера" не захотел менять свой клуб на лондонский "Арсенал"Канте перешел в "Лестер" год назад из "Канна" за 8 миллионов евро. Нынешним летом он принял участие в чемпионате Европы. Он начинал турнир как основной игрок сборной Франции, но со временем потерял место в стартовом составе.

Рияд Марез стал игроком "Лестера" в январе 2014 года, когда за 400 тысяч евро перешел из французского "Гавра". По итогам минувшего сезона он был признан лучшим игроком Премьер-лиги.