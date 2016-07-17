"Барселона" до конца месяца продлит контракт с Месси

Знаменитый форвард "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом после того, как выйдет из отпуска и прибудет в расположение команды. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Руководство чемпионов Испании уже общалось с представителями Месси, обсудив с ними финансовые условия договора. На данный момент єти условия неизвестны.

Нынешний контракт Месси с "Барселоной" завершается в 2018 году. Сумма, за которую другие клубы могут приобрести аргентинца, составляет 250 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, ранее Лионель Месси за неуплату налогов был приговорен в Испании к 21 месяцу тюремного заключения условно. После этого ряд таблоидов сообщил, что футболисту больше некомфортно в Испании, и он может сейчас или через год поменять чемпионат.

Кроме того, отец футболиста Хорхе Месси встречался с владельцем лондонского "Челси" Романом Абрамовичем.

Напомним, Лионель Месси - пятикратный обладатель "Золотого мяча" лучшему футболисту мира. В минувшем сезоне он провел за "Барселону" 49 матчей, забив 41 гол и отдав 26 голевых передач.