Тренер "Шахтера" Фонсека про матч за Суперкубок: "Мы играли лучше и создали больше моментов"

Главный тренер донецкого "Шахтра" Паулу Фонсека поблагодарил свою команду за матч на Суперкубок и отметил, что его подопечные контролировали игру большую часть времени матча.

"Хочу поздравить киевское "Динамо" - они победители, поздравить арбитров, которые хорошо отработали, поздравить организаторов за очень красивый праздник которому радовались люди, хочу поблагодарить болельщиков одной и второй команд, которые прекрасно болели. Наконец, хочу поздравить и поблагодарить игроков своей команды - они показали что могут радовать болельщиков", - начал Фонсека.

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"Думаю мои подопечные создавали больше опасности в игре, намного больше моментов. У нас игра было отлично построена тактически. "Шахтер" создал больше моментов, но после того как мы забили гол "Динамо" среагировало. Они не создавали опасных моментов у наших ворот, они забили благодаря угловому, на что уже мы среагировали и создали пару опасных моментов. Пенальти - это удача или неудача", - отметил португальский специалист.

"Так как мы себя сегодня показали, "Шахтер" доказал, что будет полностью боеспособен в этом сезоне и готов биться за самые высокие места", - резюмировал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, сегодня в матче за Суперкубок Украины "Шахтер" проиграл киевскому "Динамо" в серии пенальти - 1:1 (3:4).