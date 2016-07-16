Тренер "Динамо" Ребров о матче за Суперкубок: "Мы не переигрывали "Шахтер", но превзошли его в желании"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал победный матч за Суперкубок против донецкого "Шахтера".

"Хочу поздравить болельщиков с началом сезона, игра получилась красивой, на мой взгляд. Вместе с тем, игра рассматривалась как старт сезона, обе команды еще не совсем готовы. Мы не форсируем подготовку, но игра с "Шахтером" всегда для нас крайне важна, сродни игры уровня еврокубков. Думаю, что ни "Динамо", ни "Шахтер", еще не готовы полностью к новому сезону", - отметил Ребров.

"Никакой тренер не может быть всем доволен, особенно во время предсезонной подготовки. Но я вижу желание ребят не останавливатсья на достигнутом, играть дальше и завоеввывать трофеи. Да, мы не переигрывали горняков в игре, но переиграли их в желании победить", - назвал основную причину победы тренер "Динамо".

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"Драгович получил травму и поэтому Хачериди его заменил. Австриец приехал из сборной не совсем готовым, почуствовал это перед игрой и сыграл 45 минут. Мы его поблагодарили за этот тайм", - отметил Ребров.

"Что касается Гусева, то Олег получил серьезную травму, восстанавливается. Контракт пока не подписан, главное, чтобы Олег поскорее восстановился", - подытожил тренер "Динамо".

Как сообщал УНИАН, сегодня в матче за Суперкубок Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" в серии пенальти - 1:1 (4:3).