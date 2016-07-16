"Динамо" обыграло "Шахтер" и выиграло Суперкубок

В Одессе завершился матч-открытие украинского футбольного сезона 2016/17, где в борьбе за Суперкубок киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер".

Судьба матча решилась в серии пенальти - 4:3 (1:1).

Счет был открыт в начале второго тайма, когда Фред пробил под острым углом находясь недалеко от лицевой линии. Мяч влетел точно в угол, а вратарь киевлян Александр Шовковский в очередной раз не смог выручить своих партнеров. К слову, в этом матче кипер киевлян не раз грубо ошибался.

До голевого момента, в первом тайме и сразу после перерыва, горняки имели премущество и неоднократно могли открыть счет. А после гола горняки отошли в оборону и киевляне перехватили преимущество.

Сравнять счет динамовцы сумели на 80-й минуте, когда точный удар удался Домагою Виде.

В оставшееся время команды не смогли более поразить ворота друг друга и судьба игры была решена в серии пенальти.

Решающий удар "горняков" отбил Александр Шовковский, лишний раз подтвердивший свой высокий класс в отражении 11-метровых.

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) - 1:1 (0:0)

Голы: Фред, 58 - Вида, 80

Ш: Пятов, Срна, Кривцов, Ордец, Исмаили, Степаненко, Марлос (Нем, 84'), Бернард, Фред, Эдуардо (Селезнев, 70'), Тайсон (Коваленко, 76')

Д: Шовковский, Антунеш, Драгович (Хачериди, 46'), Вида, Морозюк, Сидорчук, Корзун, Буяльский (Федорчук, 68'), Громов, Жуниор Мораес, Гонсалес Д.

Предупреждения: Кривцов 50', Срна 54', Степаненко 59' - Сидорчук 68', Хачериди 73'

Пенальти - 3:4