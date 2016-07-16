Накануне матча за Суперкубок Премьер-лига наградила лучших в сезоне 2015/16
Лучшим игроком сезона стал Андрей Ярмоленко.
Накануне матча-открытия сезона 2016/17 в Одессе состоялась церемония награждения лучших в своих амплуа по итогам минувшего сезона 2015/16.
Лучшим игроком минувшего чемпионата назван игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который на матч с донецким "Шахтером" в Одессу не приехал. Он отбывает дисквалификацию.
Лучшим вратарем стал Андрей Пятов ("Шахтер"). Лучшим молодым игроком назван Виктор Коваленко, также представляющий донецкий клуб.
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Лучшим тренером - Сергей Ребров ("Динамо").
А звания лучшего судьи досталось арбитру сегодняшней игры за Суперкубок Анатолию Абдуле.
Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня проходит матч-открытие сезона 2016/17, в которомСуперкубок Украины оспаривают "Шахтер" и "Динамо".