Накануне матча за Суперкубок Премьер-лига наградила лучших в сезоне 2015/16

Накануне матча-открытия сезона 2016/17 в Одессе состоялась церемония награждения лучших в своих амплуа по итогам минувшего сезона 2015/16.

Лучшим игроком минувшего чемпионата назван игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который на матч с донецким "Шахтером" в Одессу не приехал. Он отбывает дисквалификацию.

Лучшим вратарем стал Андрей Пятов ("Шахтер"). Лучшим молодым игроком назван Виктор Коваленко, также представляющий донецкий клуб.

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Лучшим тренером - Сергей Ребров ("Динамо").

А звания лучшего судьи досталось арбитру сегодняшней игры за Суперкубок Анатолию Абдуле.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня проходит матч-открытие сезона 2016/17, в которомСуперкубок Украины оспаривают "Шахтер" и "Динамо".