"Динамо" не разрешает "Заре" проводить матчи Лиги Европы на поле НСК "Олимпийский"

Руководство футбольного клуба "Заря" (Луганск) написало открытое письмо на имя президента Украины, премьер-министра Украины, президентов ФФУ и ПФЛ, а также киевского "Динамо" в связи с чрезвычайной ситуацией - отказом столичного клуба в предоставлении стадиона НСК "Олимпийский" для проведения матчей Лиги Европы, сообщается на официальном сайте ФК "Заря".

"Заря" завоевала право представлять Украину на международной арене по итогам прошлого сезона. Но теперь команда столкнулась с проблемой места проведения матча. Стадион в Запорожье, который команда использует для проведения домашних матчей УПЛ, не соответствует нормам регламента УЕФА. А касательно ситуации с НСК "Олимпийский", то, по утверждению автора письма гендиректора луганского клуба Сергея Рафаилова , после устной доворенности президентов "Динамо" и "Зари", киевский клуб в официальном письме уведомил луганский об отказе предоставить свою арену для проведения матча.

Читайте такжеЛуганская "Заря" будет проводить домашние матчи Лиги Европы в Киеве - СМИ

Причина - чрезмерная нагрузка на газон главной столичной арены.

ФК "Заря" призывает всех адресатов письма "содействовать в положительном разрешении данной ситуации и принять решение исключительно в интересах украинского футбола".

"Заря" заняла 4-е место в минувшем чемпионате Украины. Однако из-за дисквалификации УЕФА "Днепра", который расположился на 3-й строчке, подопечные Юрия Вернидуба получили право играть в групповом раунде Лиги Европы.