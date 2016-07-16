Суперкубок Украины, "Динамо" - "Шахтер" - 1:1, по пенальти - 4:3: онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе состоится первый матч нового футбольного сезона 2016/17, в котором в борьбе за Суперкубок Украины сойдутся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

"Шахтер" проведет первый официальный поединок под руководством Паулу Фонсеки. В период подготовки к сезону с новым главным тренером "горняки" сыграли шесть контрольных матчей. Команда прибыла в Одессу 13 июля сразу по завершении сборов в Нидерландах.

Отметим, что в заявку "горняков" вернулись Евгений Селезнев, Богдан Бутко и Вячеслав Танковский, которые в предыдущих сезонах выступали за другие клубы.

"Динамо" готовилось к сезону в Австрии, где команда провела восемь спаррингов.

Уход португальца Мигеля Велозу – единственная кадровая потеря, которую можно выделить в составе киевлян. При этом заявку столичной киевской команды пополнили экс-игрок "Ворсклы" Артем Громов и экс-игрок "горняков" Александр Гладкий.

Матч с "Шахтером" из-за дисквалификации пропустит Андрей Ярмоленко.

Соперники 8 раз встречались в матчах за Суперкубок. В основное время "Шахтер" и "Динамо" побеждали по два раза. Четырежды поединки завершались вничью. Разница мячей: 10–10. В случае ничейных исходов судьба трофея определялась в серии пенальти, и здесь у дончан и киевлян также равенство – по две победы.

Год назад команды тоже встречались в Одессе в борьбе за Суперкубок. На протяжении 90 минут напряженной игры держался счет 0:0, но в компенсированное время "Шахтер" дожал соперника. Шовковский в штрафной сбил Тейшейру и был удален, а Срна уверенно реализовал пенальти. Через две минуты Коваленко ассистировал Бернарду, который установил окончательный счет – 2:0 в пользу "горняков".

"Шахтер" 7 раз выигрывал Суперкубок Украины, "Динамо" – 5.

В матчах с "Динамо" во всех турнирах "горняки" не пропускают 499 минут.

Матч "Шахтер" - "Динамо" начнется на стадионе "Черноморец" в 21:00.

Прямая трансляция игры - на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".



Здравствуйте, уважаемые болельщики! На стадионе уже проходит предматчевое шоу.

Известны составы команд:

Шахтер: 1. Андрей Пятов, 33. Дарио Срна, 31. Исмаили, 18. Иван Ордец, 38. Сергей Кривцов, 10. Бернард, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос, 8. Фред, 28. Тайсон, 22. Эдуардо.

Динамо: 1. Александр Шовковский, 24. Домагой Вида, 6. Александр Драгович, 5. Виторину Антунеш, 9. Николай Морозюк, 18. Никита Корзун, 16. Сергей Сидорчук, 29. Виталий Буяльский, 77. Артем Громов, 25. Дерлис Гонсалес, 11. Жуниор Мораес.

Запасные "Шахтера": Каниболоцкий, Кучер, Бутко, Веллингтон Нем, Коваленко, Дентиньо, Селезнев.

Запасные "Динамо": Рудько, Гладкий, Гармаш, Макаренко, Федорчук, Хачериди, Мякушко.

Прозвучал гимн Украины, и все готово к старту матча.

Минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце.

1. Матч начался!

1. И сразу же атака у "Шахтера" - Эдуардо вышел на ударную позицию, но пробил слабо и неточно.

2. Исмаили прошел по левому флангу, но выпустил мяч за пределы поля.

3. Дерлис Гонсалес остроумно пытался вывести Мораеса на свидание с Пятовым, но Пятов прочитал ситуацию.

4. "Динамо" долго комбинировало на половине поля "Шахтера", пока Вида не отдал неточную передачу на Громова.

5. "Шахтер" неудачно пытался сконструировать атаку по правому флангу. Все закончилось потерей мяча.

6. Первый фол в игре. В центре поля отличился Степаненко.

7. В первые минуты матча мячом больше владеет "Динамо", но без особой остроты и без особых скоростей.

8. Тайсон залез в офсайд после передачи Срны.

9. Громов сфолил против Бернарда, сорвав атаку "Шахтера". Но игрок "Динамо" обошелся без карточки.

10. Защитники "Шахтера" на своей половине поля ищут возможности для развития атаки, но пока безрезультатно.

12. Последние две минуты мячом владеет исключительно "Шахтер", но намека на опасность нет и близко.

13. Громов по правому флангу пытался ворваться в штрафную площадку "Шахтера", но Исмаили выбил мяч в аут.

14. У обеих команд достаточно брака при создании атак. В течение минуты "Динамо" и "Шахтер" упустили возможность провести контратаки из-за неточных передач.

15. Мораес нашел в штрафной "Шахтера" Дерлиса и отдал тому мяч, но форвард "Динамо", увидев защитника Кривцова, промахнулся по мячу и упустил момент.

16. Громов делал подачу в штрафную - мяч до адресата не дошел.

18. Теперь Мораес оказался на неплохой позиции для удара, но Степаненко в подкате заблокировал его удар.

19. Бульльский после контакта с Тайсоном оказался на газоне, а затем покинул поле.

20. Эдуардо проходил по левому флангу к штрафной, но соперник отобрал у него мяч.

21. Громов, Морозюк и Сидорчук устроили перепасовку в центре поля.

22. Первый угловой в матче в пользу "Динамо". Киевляне разыграли угловой, Буляьский подал мяч в штрафную, но там первым оказался Пятов.

23. Фред пытался ворваться в штрафную "Динамо" - Корзун выбил мяч на угловой.

24. "Шахтер" тоже разыграл угловой, после чего на ударную позицию вышел Срна. Удар хорвата оказался неточным - мяч прошел мимо дальней штанги ворот Шовковского.

25. После скучных пятнадцати минут обе команды несколько активизировались. При этом, ни у кого нет заметного преимущества на поле.

26. Дальний заброс "Шахтера" на Марлоса не увенчался успехом.

27. Борьба за мяч отошла от штрафных площадок команд, и основные события вновь переместились в центр поля.

28. Кривцов сфолил на Мораесе в центре поля. Без карточки.

29. "Шахтер" мог выйти на хорошую позицию для организации атаки, но Тайсон пропустил мяч под ногой после хорошей передачи партнера.

31. "Динамо" попробовало запустить Дерлиса по левому флангу - "горняки" перехватили мяч.

32. Мораес грубо сыграл против Кривцова в борьбе за мяч - на газоне оказались оба футболиста.

33. Марлоса сбили возле углового флажка "Динамо". Свисток арбитра промолчал.

34. "Динамо" попробовало создать контратаку, но очередная неточная передача ее погубила.

35. Гол! Но гол из офсайда! "Шахтер" провел отличную атаку, и Тайсон пробил по воротам "Динамо" из центра штрафной площадки киевлян. Шовковский с ударом справился, а Эдуардо, будучи в явном офсайде, добил мяч в сетку. 0:0.

37. "Шахтер" в последние минуты становится все смелее, и даже Тарас Степаненко полноценно участвует в атаках "горняков". "Динамо" пока справляется.

38. Вида оттолкнул Тайсона, который пытался пройти к штрафной площадке киевлян. Будет штрафной удар.

39. Срна подал штрафной на дальний фланг, где никого не было.

40. Фред обезался на свой половине поля и едва не позволил Дерлису выйти на встречу с Пятовым. Но вратарь "Шахтера" был первым у мяча.

41. Антунеш сфолил на Эдуардо на правом фланге атаки "горняков".

42. Драгович выбил мяч из штрафной площадки "Динамо", после активных действий Исмаили.

43. Мораес сделал грубый подкат против Срны. Форвард "Динамо" сразу извинился перед оппонентом.

44. Тайсону снова дали пробить из центра штрафной площадки. Вида заблокировал удар, а дальше к мячу поспел Шовковский.

44. Врачи оказывают помощь Мораесу. Не исключено, что на поле прямо сейчас выйдет Гладкий.

45. Мораес вернулся в игру.

45+1. Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

45+1. "Горняки" пытались вывести на ударную позицию Срну, но Антунеш не позволил хорвату создать голевой момент.

45+2. Первый тайм окончен.

Сейчас начнется второй тайм игры. Напомним, если 90 минут игры завершится вничью, сразу же будет назначена серия пенальти.

Замена у "Динамо" на позиции центрального защитника. Вместо Александра Драговича вышел Евгений Хачериди.

46. Начался второй тайм.

46. Мораес пробивал по воротам Пятова. Неопасно для кипера "горняков".

48. Атака "Шахтера", начавшаяся с действий Тайсона на правом фланге, завершилась ничем.

49. Фред пытался пробить по воротам, но его удар заблокировали.

49. Фред сфолил на Корзуне в центре поля.

50. Теперь Хачереди ударил Тайсона. Еще один свисток.

51. Первая желтая карточка в матче дается Кривцову, который якобы фолил на Мораесе. Штрафной удар у "Динамо" на левом фланге.

51. "Шахтер" легко отбился после подачи Морозюка со штрафного.

52. Дерлис пробивал в ближний угол из-за пределов штрафной площадки - Пятов без проблем забирает мяч.

53. Вида сорвал атаку "Шахтера", сбив Эдуардо.

54. Марлос здорово отдавал передачу на Тайсона на левый фланг, но ситуацию для киевлян "подчистил" Хачереди.

55. Срна то ли фолил, то ли не фолил против Антунеша. Судья назначил фол хорвату, но Дарио стал спорить и заработал желтую карточку.

56. Исмаили сделал подножку Громову. Снова фол.

58. ГООООООООООООЛ! Фред разобрался с обороной соперника в штрафной площадке "Динамо" и нанес удар в дальнюю девятку ворот Шовковского.

59. Степаненко получил желтую карточку за подкат сзади против Сидорчука.

60. Еще одна интересная атака "Шахтера" могла закончиться ударом Марлоса из пределов штрафной киевлян. Но "Динамо" вовремя выбило мяч из-под ног бразильца.

62. Здорово "Шахтер" прессингует оборону "Динамо". Сейчас Шовковскому пришлось выбить мяч в аут.

63. Степаненко сфолил против Хачериди в борьбе за мяч в штрафной "Динамо".

64. Антунеш выбил мяч за пределы поля после очередной атаки "Шахтера". Донетчане начинают доминировать на поле.

64. Срна делал подачу в штрафную, но у Степаненко удар не получился.

65. Бернард сбил Морозюка в центре поля.

66. Гонсалес делал подачу в штрафную "Шахтера", где мяч легко забрал Пятов.

67. Срна сделал неудачную подачу с правого фланга - мяч ушел в аут.

68. Вторая замена у "Динамо". Валерий Федорчук вышел на поле вместо Виталия Буяльского.

69. "Шахтер" пытался провести быструю атаку по правому флангу, Вида выбил мяч в аут.

70. Первая замена у "Шахтера". Вместо Эдуардо на поле выходит новичок "горняков" Евгений Селезнев.

71. Сидорчук наносил опасный удар по воротам Пятова. Рикошетом от Кривцова мяч ушел на угловой.

72. Хачериди получил карточку за фол против Фреда.

73. Виктор Коваленко вскоре выйдет на поле.

74. Федорчук пытался сам для себя создать голевой момент, и лишь на подступах к вратарской зоне с ним справилась оборона "горняков".

75. Замена. Коваленко выходит вместо Тайсона.

76. Дерлис Гонсалес прорывался к воротам "Шахтера" и после подката Кривцова оказался на газоне в штрафной площадке. Судья назначил угловой.

77. Хачериди после подачи углового грубо врезался в Пятова. Без карточки.

78. Едва-едва Мораес не оказался с мячом сам перед воротами Пятова. Не сумел киевлянин обработать сферу, и Пятов забрал мяч.

79. Ордец перевл мяч на угловой после удара Антунеша.

80. ГОООООООООООООЛ! Домагой Вида головой протолкнул мяч в ворота "горняков" после верховой борьбы в штрафной "горняков". В роли проигравших оказался как Ордец, так и Кривцов.

82. Вновь взрываются петарды на стадионе, поле стадиона в дыму.

83. Мораес угодил в офсайд после передачи из глубины поля.

84. Последняя замена у "Шахтера". Веллингтон Нем выходит вместо Марлоса.

85. Морозюк запускал Громова по правому флангу, но новичок "Динамо" к мячу не успел.

86. Морозюк сфолил на Неме в центре поля.

87. Федорчук в борьбе за мяч проехался шипами по животу Степаненко. Еще один фол.

88. Опаснейший прострел делал Срна в штрафную "Динамо". Однако мяч взял в руки Шовковский.

88. Теперь Коваленко с острого угла пробил мимо ближнего угла ворот "Динамо".

89. Мораес сфолил на Степаненко и получил желтую карточку. Любопытно, что первую медпомощь полузащитнику "Шахтера" оказал... полузащитник "Динамо" Артем Громов.

90. Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90+1. Фред здорово пробивал по воротам Шовковского, а Селезнев мог подправить мяч в ворота. Однако не попал по воротам, а второй по мячу.

90+2. Последняя замена в матче. Денис Гармаш вместо Артема Громова.

90+2. Фред пробил выше ворот "Динамо" после очередной атаки "Шахтера".

90+3. Дерлис Гонсалес лежит на газоне. Он сам фолил против Фреда, но судья не отреагировал на игровой инцидент.

90+4. Основное время матча закончено. Нас ждет серия пенальти!

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" пятый раз доводят матч Суперкубка Украины до серии пенальти. На данный момент счет по победам - 2:2.

Первым будет бить Дарио Срна.

Срна уверенно разводит мяч и Шовковского по углам ворот - 1:0.

Антунеш - очень сильный удар в правый угол, 1:1.

Бернард остановился перед пробитием пенальти, а потом отправил сферу выше ворот. 1:1.

Морозюк ударил по центру, а Пятов завалился в правый угол - 1:2.

Исмаили пробил почти по центру, но без шансов для Шовковского - 2:2.

Гармаш не забил! Пятов отбил мяч в левом углу. 2:2.

Фред отправил мяч точно в правый угол - 3:2.

Хачериди бьет прямо в девятку - 3:3.

Селезнев! Бьет очень слабо, и прямо по центру. Шовковский отбивает!

Мораес забивает и приносит "Динамо" победу в Суперкубке Украины! 4:3 в серии пенальти.

Киевская команда шестой раз в истории выигрывает Суперкубок Украины!