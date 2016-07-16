Где смотреть матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо"
11:15, 16 июля 2016Футбол
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Сегодня в Украине открывается новый футбольный сезон.
xsport.ua
Сегодня в Одессе состоится первый матч нового футбольного сезона 2016/17, где в игре за Суперкубок сойдутся чемпион Украины киевское "Динамо" и обладатель национального Кубка - донецкий "Шахтер".
Матч будет транслировать телеканал "Украина". Начало телетрансляции в 20.50.
Как заявил директор канала Футбол1/2 Александр Денисов, права на трансляцию также приобрели телеканалы девяти стран, а именно Израиль, Португалия, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Латвия, Литва и Эстония.
Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в Одессе. Игра на стадионе "Черноморец" начнется в 21.00
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