Президент ФФУ: "Матч против Исландии пройдет в Киеве при пустых трибунах, против Финляндии - в Одессе"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о планах национальной сборной команды на ближайшие матчи на брифинге в Доме футбола, сообщает Sport.ua.

"Первая игра отборочного цикла ЧМ-2018 против Исландии пройдет без зрителей. Наказание ФИФА окончательное и не подлежит пересмотру", - отметил Павелко.

"По игре с Финляндией... Она точно пройдет в Одессе, на стадионе «Черноморец», - добавил президент ФФУ.

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Отдельно президент ФФУ коснулся проведения матча Украина - Косово, с учетом того, что наше государство не признает независимость Косово. «По Косово буквально на следующий день после решения УЕФА и ФИФА мы направили запрос, поскольку он больше в политической плоскости, в МИД. На данный запрос ответа пока нет. Но у нас сжатые сроки по выборам стадионов и принимающих городов. Мы не можем переступать решения МИДа, но с условием было принято решение, как проектный вариант, провести игру в Одессе на стадионе «Черноморец». Это если правительство примет особое решение по приему исключительно спортивных делегаций. Если нет, то возможно проведение двух матчей в Турции, на нейтральном поле. Но опять же это решение пока условное, пока мы не дождемся ответа от МИДа", - резюмировал Павелко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Исполком ФФУ единогласно принял решение о назначении на пост главного тренера национальной сборной команды Андрея Шевченко.