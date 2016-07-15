Шевченко отказался отвечать на вопросы журналистов после избрания на пост главного тренера сборной Украины
На ваши вопросы отвечу, когда будет подходить время первой игры.
Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оставил в недоумении журналистов, отказавшись отвечать на вопросы на пресс-конференции после Исполкома ФФУ.
Шевченко ограничился лишь вступительной речью, где отметил: "Конечно, это эмоциональный момент для меня. Стать главным тренером национальной сборной – большая честь для меня. Я готов брать всю ответственность за выступление команды на себя. Моя главная задача – создать коллектив, который будет решать поставленные перед командой задачи".
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"Очень важно – вернуть доверие наших болельщиков. Я буду привлекать молодых игроков, которые будут соответствовать критериям национальной команды. Главные критерии - дисциплина, отдача на футбольном поле и запредельная мотивация. Эти критерии буду ставить перед игроками прежде всего. Будет самоотдача – будет и результат", - добавил тренер.
"На ваши вопросы отвечу, когда будет подходить время первой игры", - заключил Шевченко и покинул зал для пресс-конференций.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Исполком ФФУ единогласно принял решение о назначении Шевченко на пост главного тренера национальной сборной Украины.