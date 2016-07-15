Шевченко отказался отвечать на вопросы журналистов после избрания на пост главного тренера сборной Украины

Новый главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оставил в недоумении журналистов, отказавшись отвечать на вопросы на пресс-конференции после Исполкома ФФУ.

Шевченко ограничился лишь вступительной речью, где отметил: "Конечно, это эмоциональный момент для меня. Стать главным тренером национальной сборной – большая честь для меня. Я готов брать всю ответственность за выступление команды на себя. Моя главная задача – создать коллектив, который будет решать поставленные перед командой задачи".

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"Очень важно – вернуть доверие наших болельщиков. Я буду привлекать молодых игроков, которые будут соответствовать критериям национальной команды. Главные критерии - дисциплина, отдача на футбольном поле и запредельная мотивация. Эти критерии буду ставить перед игроками прежде всего. Будет самоотдача – будет и результат", - добавил тренер.

"На ваши вопросы отвечу, когда будет подходить время первой игры", - заключил Шевченко и покинул зал для пресс-конференций.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Исполком ФФУ единогласно принял решение о назначении Шевченко на пост главного тренера национальной сборной Украины.