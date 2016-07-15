Тренер "Шахтера" Фонсека про жеребьевку Лиги чемпионов: "Нас ждут два сложнейших матча"

Главный тренер «Шахтера» поделился своим мнением о результатах жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, где соперником украинского клуба будет швейцарский "Янг Бойз", сообщает пресс-служба горняков.

"Наш предстоящий соперник – одна из самых сильных команд Швейцарии. Прошлый сезон они закончили на втором месте. В составе «Янг Бойз» игроки высокого уровня. Многие могут посчитать, что раз «Шахтеру» попался швейцарский клуб, то нам будет легче пройти этот путь. Но я так не думаю. Достаточно хорошо знаю швейцарский футбол. Там все команды очень организованные. Убежден, нас ждут два сложнейших матча", - отметил Фонсека.

"В прошлом сезоне, когда я руководил «Брагой», мы играли со «Сьоном», который находился ниже в турнирной таблице, чем «Янг Бойз». Скажу честно: для нас это был совершенно не легкий матч, потому что швейцарский футбол все время эволюционирует", - продолжил тренер.

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А говоря о том, имеет ли какое-то значение тот факт, что первый поединок «Шахтер» проводит дома, во Львове, заявил: "Я не думаю об этом, так как для меня неважно, где состоится первая игра: дома или на выезде".

"В целом я доволен жеребьевкой. Из всех клубов, которые нам могли попасться, «Монако» – самый сложный оппонент. Потому я не хотел бы с ними встречаться на этом этапе. Но если бы нам пришлось играть с этой командой, то мы были бы готовы".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня состоялась жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, по результатам которой соперником горняков стал швейцарский "Янг Бойз".