Верите ли вы, что Шевченко сможет вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018? - опрос УНИАН

16:40, 15 июля 2016
Футбол
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Выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко, который во время Евро-2016 был в тренерском штабе украинской команды, 15 июля официально стал главным тренером сборной Украины по футболу.

фото УНІАН

УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно того, сможет ли Андрей Шевченко вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018 года?

Как сообщал УНИАН, лучший игрок в истории украинского футбола Андрей Шевченко возглавил национальную сборную через четыре года после завершения карьеры.

Планируется, что он будет тренировать команду в течение следующих двух лет.

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