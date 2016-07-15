Верите ли вы, что Шевченко сможет вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018? - опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно того, сможет ли Андрей Шевченко вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018 года?

Как сообщал УНИАН, лучший игрок в истории украинского футбола Андрей Шевченко возглавил национальную сборную через четыре года после завершения карьеры.

Планируется, что он будет тренировать команду в течение следующих двух лет.