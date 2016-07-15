Верите ли вы, что Шевченко сможет вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018? - опрос УНИАН
16:40, 15 июля 2016Футбол
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Выдающийся украинский футболист Андрей Шевченко, который во время Евро-2016 был в тренерском штабе украинской команды, 15 июля официально стал главным тренером сборной Украины по футболу.
Новый тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото УНИАН
УНИАН предлагает своим читателям высказать свое мнение относительно того, сможет ли Андрей Шевченко вывести сборную Украины на Чемпионат мира 2018 года?
Как сообщал УНИАН, лучший игрок в истории украинского футбола Андрей Шевченко возглавил национальную сборную через четыре года после завершения карьеры.
Планируется, что он будет тренировать команду в течение следующих двух лет.
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