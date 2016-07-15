Официально: Шевченко главный тренер сборной Украины на ближайшие два года

15 июля в Доме футбола избрали нового руководителя национальной сборной команды Украины. Исполнительный комитет Федерации футбола Украины единогласно поддержал кандидатуру Андрея Шевченко на посту наставника «сине-желтых», сообщает пресс-служба ФФУ.

Контракт с 39-летним специалистом будет подписан по схеме «2+2» - на два года с возможностью пролонгации соглашения на такой же срок.

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В тренерский штаб главной команды страны войдут итальянцы Мауро Тассотти и Андреа Малдера, известные своей работой в структуре итальянского «Милана», а также испанец Рауль Рианчо, который с 2014 по 2016 годы работал помощником главного тренера в киевском «Динамо».

Как сообщал УНИАН, Шевченко возглавил сборную Украины в преддверии отборочного цикла ЧМ-2018.