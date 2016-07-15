Шевченко единогласно избрали главным тренером сборной Украины по футболу
15:37, 15 июля 2016Футбол
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Лучший игрок в истории украинского футбола возглавил национальную сборную спустя 4 года после завершения карьеры.
Шевченко возглавил команду накануне старта отбора к Чемпионату мира -2018 / bykvu.com
Андрей Шевченко назначен главным тренером сборной Украины по футболу, сообщает в своем Facebook народный депутут Сергей Куницын.
Экс-игрок сборной Украины по футболу и помощник Михаила Фоменко во время недавнего Евро-2016 был избран единогласным решением членов Исполкома Федерации футбола Украины.
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Шевченко возглавил команду накануне старта отбора к Чемпионату мира -2018.
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