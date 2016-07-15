Шевченко единогласно избрали главным тренером сборной Украины по футболу

Лучший игрок в истории украинского футбола возглавил национальную сборную спустя 4 года после завершения карьеры.

Шевченко возглавил команду накануне старта отбора к Чемпионату мира -2018 / bykvu.com Андрей Шевченко назначен главным тренером сборной Украины по футболу, сообщает в своем Facebook народный депутут Сергей Куницын. Экс-игрок сборной Украины по футболу и помощник Михаила Фоменко во время недавнего Евро-2016 был избран единогласным решением членов Исполкома Федерации футбола Украины. Читайте такжеЭкс-тренер "Милана" подтвердил предложение Шевченко о работе в сборной Украины Шевченко возглавил команду накануне старта отбора к Чемпионату мира -2018. Читайте такжеШевченко был основным кандидатом

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