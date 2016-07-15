Игрок "Шахтера" Марлос о Суперкубке: "Важный матч, в котором есть возможность завоевать трофей"

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Марлос поделился своим мнением о предстоящем матче за Суперкубок Украины против киевского "Динамо", сообщает пресс-служба горняков.

"Это важный матч, в котором у нас есть возможность завоевать еще один трофей. Мы очень много для этого трудимся. Летом провели отличные сборы. У нас было время, чтобы отработать принципы игры. А этот матч важен для хорошего начала сезона. Наша команда, в принципе, знает, как действует «Динамо», но всегда очень полезно посмотреть, как они выступают сейчас и как готовятся к такой игре", - отметил Марлос.

"Сейчас еще идет переходный период. Достаточно непросто, когда мы полностью меняем наш стиль игры. Но мы очень многому научились благодаря этому и в матче с «Динамо» как раз и проведем тест, на что способны", - добавил игрок.

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"Нас хорошо принимают в Одессе, нас любят болельщики. Плюс отличная атмосфера. У нас есть все для того, чтобы провести хороший матч", - подытожил полузащитник горняков.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 16 июля в Одессе. Игра на стадионе "Черноморец" начнется в 21.00.