Определились потенциальные соперники "Ворсклы" и "Александрии" в Лиге Европы

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы, по результатам которой полтавская "Ворскла" сыграет с победителем пары 2-го этапа "Локомотив" (Загреб, Хорватия) - РоПС (Рованиеми, Финляндия), а "Александрия - с победителем пары "Хайдук" (Сплит, Хорватия) - КСМС (Румыния), сообщает официальный сайт УЕФА.

"Ворскла" сыграет первый матч в гостях, а "Александрия" - дома.

Матчи пройдут 28 июля и 4 августа.

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Согласно регламенту перед жеребьевкой участники были разбиты на пять групп, в которые попали одинаковое количество сеяных и несеяных команд. Пары были сформированы из сеяных и несеяных команд из одной группы.

"Ворскла" была сеяной в Группе 1, "Александрия" попала в число несеяных Группы 3.