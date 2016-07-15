"Шахтер" начнет выступления в Лиге чемпионов матчами со швейцарским "Янг Бойз"

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой соперником донецкого "Шахтера" стал швейцарский "Янг Бойз", сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч горняки проведут на своем поле , ответный - в Швейцарии.

Матчи пройдут 26/27 июля и 2/3 августа.

Согласно регламенту, начиная с этой стадии вводится Путь представителей лиг, где сыграют серебряные призеры национальных чемпионатов стран, занимающих в рейтинге места с 7-е по 15-е, а также третья команда из ассоциации, которая расположилась на шестой строчке (Франция). Пять команд с наиболее высокими коэффициентами в рейтинге УЕФА становятся сеяными. "Шахтер" был сеяным в Пути представителей лиг и в соперники ему мог попасться один и четырех клубов - ПАОК (Греция), "Стяуа" (Румыния), "Монако" (Франция) или "Янг Бойз" (Швейцария).

Украинские и российские клубы по-прежнему разводятся по разным парам и встреча в третьем отборочном раунде "Шахтера" и "Ростова" была исключена изначально.

Позже сегодня состоится жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги Европы, где своих соперников узнают полтавская "Ворскла" и "Александрия".