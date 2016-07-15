Фонсека накануне матча за Суперкубок: "Надеюсь, что и в "Шахтере" начну с победы"

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился своим мнением о предстоящей игре за Суперкубок Украины против киевского "Динамо", сообщает официальный сайт горняков.

Говоря о примете, согласно которой как проведешь первый матч, так и сложится карьера в клубе, португальский специалист отметил: "Я в такие предрассудки не верю, поскольку со мной случались вещи, которые доказывают обратное. Например, в «Порту» первая игра вышла удачной, но потом все сложилось не лучшим образом. Это был матч за Суперкубок Португалии. Мы его выиграли, но дальше все произошло не совсем так, как бы я того хотел. В некоторых клубах я начинал с поражений, однако впоследствии команда демонстрировала отличные результаты".

"Меня совершенно не пугает, что мы начнем сезон матчем с «Динамо». Я спокойно к этому отношусь. Результат этой встречи никак не повлияет на весь следующий сезон. Это просто обычная игра против сильной команды. Думаю, «Шахтер» со временем станет еще сильнее. Будем биться за чемпионство", - продолжил тренер.

Читайте такжеПризовой фонд Суперкубка Украины составит 1,5 миллиона гривен

Говоря о том, сколько времени пришлось потратить на изучение «Динамо», наставник заметил: "Фактически этот процесс мы начали недавно. Просматривали некоторые поединки «Динамо», но не я лично – этим занимаются мои помощники. Я полностью сфокусирован на тренировочном процессе. Игру киевлян более скрупулезно изучаем в последние дни подготовки к матчу".

А проводя параллели с тем, что три года назад он выигрывал с «Порту» Суперкубок Португалии - есть ли что-то общее между тем матчем и будущим - отметил: "Это абсолютно разные команды. Единственное, что я помню, – удовольствие от того, что выиграл престижный трофей. Надеюсь, что и в «Шахтере» я также начну с победы".

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины пройдет в Одессе 16 июля. Начало игры на стадионе "Черноморец" - в 21.00.