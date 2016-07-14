Ротань переходит в "Хапоэль", а не в "Анжи" - СМИ

Руслан Ротань на днях провел успешные переговоры с израильским клубом «Хапоэль» (Тель-Авив), во время которых стороны согласовали все детали контракта, и официально о сделке будет объявлено в ближайшее время, сообщает Footboom.com.

С представителями других команд футболист и его агент не контактировали.

Ранее сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что полузащитник «Днепра» и сборной Украины, Руслан Ротань, продолжит карьеру в российском клубе «Анжи». Однако эта информация не нашла подтверждения. Во-первых, факт переговоров с командой из Махачкалы опроверг агент Ротаня Шандор Варга. Не подтвердили ее и в «Анжи».

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В прошлом сезоне Руслан в составе «Днепра» провел 30 поединков (28 из которых – в «основе»). Забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Полузащитник стал четвертым в рейтинге полезности игроков команды, хотя выступал на позиции опорника.