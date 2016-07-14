Экс-тренер "Милана" подтвердил предложение Шевченко о работе в сборной Украины

Экс-тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Мауро Тассотти подтвердил, что Андрей Шевченко предложил ему должность помощника главного тренера в сборной Украины, сообщает Трибуна со ссылкой на Goal.

«Это было не спонтанное решение. Я все взвесил и переварил. Хочу уточнить, что на данный момент единственное, что я сделал, – подписал соглашение о прекращении сотрудничества с «Миланом». Мне было приятно, когда Шевченко предложил эту возможность. Он переполнен энтузиазмом. Должен сказать, что техническая сторона интригует. Это возможность поработать в квалификации чемпионата мира, куда Украине удается попадать не каждые четыре года. Это мне интересно, ведь до сих пор я работал только на клубном уровне», – сказал Тассотти.

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Ранее сообщалось, что в сборной Украины также будет работать Андреа Малдера, отвечающий в «Милане» за анализ данных.

Кроме того, по информации Трибуны, Шевченко рассматривает экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо в качестве помощника.

Как сообщал УНИАН, имя нового главного тренера сборной Украины будет объявлено 15 июля.