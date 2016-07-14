Капитан "Днепра" и сборной Украины в шаге от перехода в российский клуб - СМИ

Полузащитник "Днепра" и сборной Украины Руслан Ротань продолжит карьеру в "Анжи", сообщает FCDnipro.com.

Отмечается, что трансфер смог организовать агент игрока Вадим Шаблий.

Ранее сообщалось, что Ротань может перейти в "Хапоэль" из Тель-Авива.

Читайте такжеРотань: "Мы должны "рыгать" за сборную Украины"Напомним, Ротань начал выступать за "Днепр" в 1998-м году. В 2005-2008 годах он защищал цвета киевского "Динамо", после чего вернулся в родную команду. В минувшем сезоне он сыграл за "Днепр" в 21 матче чемпионата Украины, забив четыре мяча.

Ротань также ездил на Евро-2016 в качестве капитана сборной Украины, но провел на поле лишь один матч - против сборной Польши.

Как сообщал УНИАН, ранее игроком махачкалинского "Анжи" стал украинский нападающий Филипп Будковский.