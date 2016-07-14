Сборная Украины упала на 11 строчек в рейтинге ФИФА после провала на Евро-2016

Сборная Украины по футболу опустилась на 11 строчек в обновленном рейтинге ФИФА и теперь занимает в нем 30-е место, сообщает официальный сайт организации.

Перед началом Евро-2016 сборная Украины занимала 19-ю строчку в рейтинге.

Первая пятерка рейтинга не претерпела изменений. На первом месте по-прежнему находится сборная Аргентины, далее следуют Бельгия, Колумбия, Германия и Чили.

Португалия, ставшая победителем Евро-2016, поднялась с восьмой позиции на шестую, а вице-чемпиион турнира Франция преодолела сразу десять позиций и теперь находится на седьмом месте.

Также отметим места соперников сборной Украины по отборочному турниру к чемпионату мира 2018 года. Хорватия занимает 15-ю строчку в рейтинге, Читайте такжеШевченко уже на этой неделе станет главным тренером сборной Украины - СМИТурция - 19-ю, Исландия - 22-ю, Финляндия - 65-ю, Косово - 190-ю.

1 (1). Аргентина

2 (2). Бельгия

3 (3). Колумбия

4 (4). Германия

5 (5). Чили

6 (8). Португалия

7 (17). Франция

8 (6). Испания

9 (7). Бразилия

10 (12). Италия

15 (12). Хорватия

19 (18). Турция

22 (34). Исландия

30 (19.) УКРАИНА

38 (29). Россия

65 (67). Финляндия

190 (190). Косово

Как сообщал УНИАН, сборная Украины неудачно выступила на Евро-2016, проиграв все три матча в своей группе.