"Барселона" представила выездную форму на следующий сезон (фото)
11:27, 14 июля 2016Футбол
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В гостевых матчах каталонцы будут выступать в фиолетовых цветах.
@FCBarcelona
Испанская "Барселона" представила гостевую форму на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.
Новая экипировка разработана компанией Nike, которая является техническим спонсором клуба с 1998 года. Форма выполнена в фиолетовом цвете. Как отмечается, она продолжает традиции "Барселоны" выступать на Читайте такжеИспанская "Барселона" выложила 25 миллионов евро за защитника сборной Франциивыезде в ярких и неожиданных цветах.
Engineered Speed. 2016/17 Away Kit, now available: https://t.co/44VyNQTpukhttps://t.co/9JMtrDVMBE— FC Barcelona (@FCBarcelona) 14 июля 2016 г.
Напомним, в новом сезоне "Барселона" вернется к своим традиционных вертикальным полосам на основной сине-гранатовой форме. В минувшем сезоне эти полосы были горизонтальными.
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