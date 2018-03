"Барселона" представила выездную форму на следующий сезон (фото)

Испанская "Барселона" представила гостевую форму на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Новая экипировка разработана компанией Nike, которая является техническим спонсором клуба с 1998 года. Форма выполнена в фиолетовом цвете. Как отмечается, она продолжает традиции "Барселоны" выступать на Читайте такжеИспанская "Барселона" выложила 25 миллионов евро за защитника сборной Франциивыезде в ярких и неожиданных цветах.

Engineered Speed. 2016/17 Away Kit, now available: https://t.co/44VyNQTpukhttps://t.co/9JMtrDVMBE