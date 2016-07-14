"Шахтер" отправил форварда сборной Украины в махачкалинский "Анжи"
Филипп Будковский продолжит карьеру в чемпионате России
Форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Филипп Будковский продолжит карьеру в махачкалинском "Анжи", сообщает официальный сайт российского клуба.
Футболист отправился в "Анжи" на правах годичной аренды, но у его нового клуба есть приоритетное право выкупа футболиста.
24-летний Будковский является воспитанником "Шахтера", но за основную команду донецкого клуба не выступал. Ранее он сдавался в аренду в мариупольский "Ильичевец", ФК "Севастополь" и луганскую "Зарю".
В течение двух минувших сезонов форвард сыграл за "Зарю" более 50 матчей, забив 22 мяча. Нынешним летом он попал в заявку сборной Украины на Евро-2016, но в играх чемпионата Европы на поле не выходил.
"Я хотел сделать шаг вперед, попробовать себя в новом чемпионате. "Анжи" – действительно хороший клуб. В прошлом сезоне моей новой команде немножко чего-то не хватило, надеюсь, что в этом сезоне выступим успешно. Постараюсь забивать голы в каждом матче, - сказал Будковский после подписания договора.
Ранее будущее Будковского связывали с турецким "Трабзонспором". Также футболист мог остаться в "Заре".
Как ранее сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" заявил на новый сезон в чемпионате Украины защитника Богдана Бутко и Вячеслава Танковского, которые минувший сезон провели в пермском "Амкаре" и "Заре" соответвенно.