"Шахтер" отправил форварда сборной Украины в махачкалинский "Анжи"

Форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Филипп Будковский продолжит карьеру в махачкалинском "Анжи", сообщает официальный сайт российского клуба.

Футболист отправился в "Анжи" на правах годичной аренды, но у его нового клуба есть приоритетное право выкупа футболиста.

24-летний Будковский является воспитанником "Шахтера", но за основную команду донецкого клуба не выступал. Ранее он сдавался в аренду в мариупольский "Ильичевец", ФК "Севастополь" и луганскую "Зарю".

В течение двух минувших сезонов форвард сыграл за "Зарю" более 50 матчей, забив 22 мяча. Нынешним летом он попал в заявку сборной Украины на Евро-2016, но в играх чемпионата Европы на поле не выходил.

"Я хотел сделать шаг вперед, попробовать себя в новом чемпионате. "Анжи" – действительно хороший клуб. В прошлом сезоне моей новой команде немножко чего-то не хватило, надеюсь, что в этом сезоне выступим успешно. Постараюсь забивать голы в каждом матче, - сказал Будковский после подписания договора.

Ранее будущее Будковского связывали с турецким "Трабзонспором". Также футболист мог остаться в "Заре".

Как ранее сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" заявил на новый сезон в чемпионате Украины защитника Богдана Бутко и Вячеслава Танковского, которые минувший сезон провели в пермском "Амкаре" и "Заре" соответвенно.