Рыбка готов покинуть "Динамо" из-за непопадания в заявку команды в Премьер-лигу

Голкипер "Динамо" Александр Рыбка прокомментировал факт своего непопадания в заявку команды на чемпионат Украины, заявив, что намерен найти новое место работы, сообщает SportArena.

«Если честно, я не знаю, что повлияло на мое непопадание в заявку. Наверное, этот вопрос лучше адресовать тренерам. Буквально за пару дней до заявки мне сказали, что не попадаю в нее, и все», — отметил Рыбка

«Мой контракт с "Динамо"? Соглашение истекает зимой по окончании первого круга. Сейчас уже рассматриваю разные варианты. В ближайшие дни хочу встретиться с президентом, пообщаться, чтобы понять, на каких условиях я могу покинуть команду. Настроен ли я уходить? Скорее всего, да. Пока не знаю, куда именно. Сперва нужно разговаривать с президентом, чтобы все понимать. А там будет видно», - делится планами Рыбка.

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Александр Рыбка является воспитанником "Динамо", начав свою профессиональную карьеру в стане бело-синих еще в 2005-м. Спустя пять лет вратарь перешел в "Оболонь", откуда в 2011-м совершил трансфер в "Шахтер".

В донецком клубе в 2012-м Рыбка попал в скандал с употреблением запрещенных препаратов, после чего получил двухлетнюю дисквалификацию. Несмотря на предложения "Шахтера" продлить контракт, Александр позже стал свободным агентом и спустя время, в 2014-м вернулся в "Динамо". С того времени Рыбка провел 34 матча за киевлян в чемпионате и Кубке Украины, являясь вторым голкипером после Александра Шовковского.

Свой первый официальный матч в новом сезоне "Динамо" проведет в субботу, 16 июля, в Одессе, где сыграет в Суперкубке Украины против донецкого "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, на сайте Премьер-лиги была опубликована заявка "Динамо" на новый футбольный сезон. Среди футболистов, чьих фамилий нет в этом списке, оказались голкипер Александр Рыбка, защитник Евгений Селин, а также полузащитник Олег Гусев