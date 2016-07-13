Ребров: "Ни "Динамо, ни "Шахтер" не делают из Суперкубка финал Лиги чемпионов"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что во время Суперкубка Украины в Одессе команды смогут создать праздник для болельщиков. Об этом он сказал в интервью официальному сайту столичного клуба.

"Это большой праздник для болельщиков, начало чемпионата, показательный матч. Конечно он не дает никаких зачетных пунктов, но эта игра всегда принципиальная. Мы готовимся, "Шахтер" готовится, но никто не делает из этой игры финал Лиги чемпионов. Я уверен, что это будет праздник для болельщиков, начало сезона и наверняка покажет, как каждая команда подготовилась к сезону", - сказал Ребров.

Читайте такжеПризовой фонд Суперкубка Украины составит 1,5 миллиона гривенКиевское "Динамо" не выигрывало Суперкубок уже пять лет, но Ребров не видит в этом значительной проблемы.

"Прошлые два сезона мы проиграли Суперкубок, но выиграли чемпионат, и никто не вспомнил о Суперкубке. Еще раз повторюсь, что любая игра с "Шахтером" принципиальная, и я уверен, что ребята выйдут на поле с большой мотивацией и отдадут все силы для победы" - подчеркнул специалист.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины, в котором встретятся "Динамо" и "Шахтер", состоится 16 июня на одесском стадионе "Черноморец". Начало встречи - в 21:00.