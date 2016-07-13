Футболисты Кравец и Коваль исчезли из заявки киевского "Динамо" на чемпионат Украины

Вратарь Максим Коваль и нападающий Артем Кравец исчезли из заявки киевского "Динамо" на чемпионат Премьер-лиги. Заявка опубликована на официальном сайте УПЛ.

Вместе с тем, в основную заявку были добавлены Никита Корзун, Валерий Федорчук, а также ряд молодых исполнителей, которые заявлены по списку Б. Всего в составе "Динамо" находится 40 человек.

23-летний Коваль и 27-летний Кравец в минувшем сезоне выступали на правах аренды в других клубах.

Коваль не смог закрепиться в датском "Оденсе", где почти весь сезон был резервным вратарем. По истечении срока договора датский клуб не стал продлевать аренду украинца.

Кравец прошедшей зимой перешел в немецкий "Штутгарт", за который забил один мяч в чемпионат Германии. По итогам сезона "Штутгарт" вылетел во вторую Бундеслигу, а нападающий вернулся в "Динамо".

Как сообщал УНИАН, Олег Гусев не попал в заявку "Динамо", поскольку до сих пор не подписал контракт с киевским клубом.